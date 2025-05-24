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حوادث

غدا، نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة توأمها لـ 80 ألف جنيه

الفنانة زينة وأحمد
الفنانة زينة وأحمد عز

تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، غدا الأحد أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات توأمها من الفنان أحمد عز.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجلي  الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.


كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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