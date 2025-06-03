الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اختفت مصوغاتها الذهبية، جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة في الدقهلية

العثور علي جثة مسنه
العثور علي جثة مسنه بالدقهلية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لضبط المتهم بالتخلص من سيدة بعدما كتم أنفاسها داخل مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، في ظروف غامضة، وتبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها في الدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

 

العثور على جثة ستينية في منزلها 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيه محمود محمد الباز، 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، ويرجح أن الوفاة قد حدثت جراء قيام المتهم بكتم أنفاسها.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط 8 حالات غش وإحالة ملاحظين للتحقيق بامتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

اختفاء مصوغاتها الذهبية، وسلامة جميع الأبواب

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته فوجئ بها جثة هامدة.

 

نقل الجثمان المشرحة 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية العثور على جثة سيدة مقتوله أمن الدقهلية المباحث الجنائية جثة سيدة مقتولة ظروف غامضة سيدة مقتولة مدير المباحث الجنائية مركز منية النصر مركز شرطة منية النصر مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عامل في حادث سقوط ونش متهالك بالمنصورة.. تأييد إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا في الخانكة

الناقد محمود عبد الشكور: سميحة أيوب موهبة عظيمة

حملة أمنية فى أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 673 حكما قضائيا 

الأكثر قراءة

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد علي بن رمضان (فيديو)

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

تعرف على قرارات لجنة التخطيط بالأهلي اليوم

كامل الوزير: سعر تذكرة المونوريل أقل 50% من بنزين العربية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

تفسير حلم ذبح الخروف في المنام وعلاقته بالفرح والنجاة من المحن

المزيد
الجريدة الرسمية