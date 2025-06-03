اختفت مصوغاتها الذهبية، جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لضبط المتهم بالتخلص من سيدة بعدما كتم أنفاسها داخل مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، في ظروف غامضة، وتبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها في الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

العثور على جثة ستينية في منزلها

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيه محمود محمد الباز، 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، ويرجح أن الوفاة قد حدثت جراء قيام المتهم بكتم أنفاسها.

اختفاء مصوغاتها الذهبية، وسلامة جميع الأبواب

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته فوجئ بها جثة هامدة.

نقل الجثمان المشرحة

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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