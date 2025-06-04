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حوادث

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

إصابة 11 شخصا إثر
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص جنوب محافظة المنيا، فيتو

أصيب 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

 

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص جنوب محافظة المنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديدًا أمام قرية بني حسن التابعة إداريًّا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

 

قرية بني حسن التابعة إداريًّا لمركز أبوقرقاص

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصًا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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