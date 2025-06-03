أخبار الفن اليوم.. رحيل سيدة المسرح سميحة ايوب.. وأزمة احمد السقا ومها الصغير تحتل السوشيال ميديا

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداثه الفنية، والتي كانت كالتالي:..

غيب الموت صباح اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة عامرة بالتميز.



تعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي. كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال. وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية. نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

اعترضت الفنانة الراحلة سميحة أيوب علي المشاركة في مسرحية بير السلم خلال عام 2017، لأنها وجدت دورها في العمل المسرحي لا يناسب عمرها في هذا التوقيت، حيث كانت ستقدم شخصية فتاة تعكف علي خدمة رجل مسن.



وقالت الراحلة سميحة أيوب يومئذ:" للأسف لن أشارك فيها لأن الدور الذى قدمته وقتها حينما كتبت وعرضت لا يناسبنى حاليا وهو دور الفتاة التى تسكن تحت بير السلم وتقوم على خدمة الرجل، فهناك فرق عمرى وهناك أدوار لها عمر وأخرى ليس لها عمر".

مسرحية "بير السلم" ناقشت قضية الصراع بين الحرية والإيمان للإنسان الذى مهما كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه ومهما كان تجبره فإن الشعب سوف يسقط هذا الجبروت، فموضوع المسرحية يدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش.

شغل طلاق الإعلامية مها الصغير والفنانأحمد السقا، حيزا كبيرا من وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن نبأ طلاقهما جاء بشكل مفاجئ، قبل أن تتوالى الشائعات والردود، ويتدخل كلا الطرفين ليوضح الصورة، فما قصة ما حدث بين الثنائي، من الطلاق وكيف ردت مها الصغير على الشائعات التي لاحقتها؟.



إعلان مفاجئ من أحمد السقا عن الطلاق

البداية كانت بنشر الفنان أحمد السقا بيانًا عبر حسابه الرسمي، أعلن فيه انفصاله رسميًا عن زوجته مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا كانت ثمرته ثلاثة أبناء هم ياسين، ونادية، وحمزة.، وأكد أن الطلاق قد وقع بالفعل منذ نحو شهرين، بعد فترة انفصال امتدت قرابة ستة أشهر.

خرج الفنان أحمد آدم عن صمته، وقرر الرد علي الجدل المثار بشأن منشور منسوب إليه انتشر علي السوشيال ميديا يشكو فيه من قلة العمل



وقال أحمد آدم في تصريح خاص لفيتو: إن هذا المنشور مفبرك وليس له علاقة به

أحمد آدم يرد علي المنشور المثير للجدل

و أضاف “آدم”:" طبعا شغل فبركة إخوان ولكنني قررت ألا أعطي الموضوع أكبر من حجمه.

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مجهول المصدر يُزعم أنه منسوب للممثل الكوميدي أحمد آدم يشكو فيه من قلة العمل.

أصدر الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتور خالد عبد الحليم محمد أبو الليل، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، جامعة القاهرة، للعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.



حيث وجه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، بأهمية التعاون والتنسيق داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والعمل على وضع تصور شامل لفعاليات النسخة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ووضع الترتيبات لتنظيم العديد من معارض الكتب في المحافظات، إلى جانب العمل على تطوير منافذ بيع الكتب بالمحافظات، وزيادة أعدادها، وتطوير "مشروع النشر" بالهيئة.

تبدأ قناة MBC مصر في عرض خريطتها في عيد الأضحى بداية من الخميس بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام الحادية عشر صباحًا، وجانب من مناسك الحج حتى السابعة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساء فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومنى واصف، وفي تمام الواحدة بعد منتصف الليل تعرض فيلم "قلب أمه" بطولة هشام ماجد، شيكو.

ارتفعت إيرادات فيلم مارفل Thunderbolts*، لـ 369 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية إنتاج 180 مليون دولار.

قال "بوب إيجر" رئيس شركة ديزني : إن فيلم Thunderbolts، هو أول أعمال استديوهات مارڤل من صنع الإدارة الجديدة لديزني، بخطة الاستديو الجديدة، والتي ترفع شعار "الجودة أهم من الكمية".

طرح المطرب حسام حبيب ، أغنيته الجديدة سيبتك، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب

أغنية حسام حبيب الجديدة

أغنية حسام حبيب الجديدة سيبتك من كلمات أدهم معتز ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي أحمد وجيه

من جانب آخر كان قد أعلن المطرب حسام حبيب، انتهاء مسابقة المواهب التي أطلقها لجمهوره، استعدادا لطرح ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

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