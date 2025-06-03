وداعا سميحة أيوب.. هذا الدور رفضت تقديمه

اعترضت الفنانة الراحلة سميحة أيوب علي المشاركة في مسرحية بير السلم خلال عام 2017، لأنها وجدت دورها في العمل المسرحي لا يناسب عمرها في هذا التوقيت، حيث كانت ستقدم شخصية فتاة تعكف علي خدمة رجل مسن.

وقالت الراحلة سميحة أيوب يومئذ:" للأسف لن أشارك فيها لأن الدور الذى قدمته وقتها حينما كتبت وعرضت لا يناسبنى حاليا وهو دور الفتاة التى تسكن تحت بير السلم وتقوم على خدمة الرجل، فهناك فرق عمرى وهناك أدوار لها عمر وأخرى ليس لها عمر".

مسرحية "بير السلم" ناقشت قضية الصراع بين الحرية والإيمان للإنسان الذى مهما كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه ومهما كان تجبره فإن الشعب سوف يسقط هذا الجبروت، فموضوع المسرحية يدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش.

وفاة سميحة أيوب

ورحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن عمر ناهز الـ93 عامًا، بعد رحلة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء، امتدت لسنوات طوال قدمت خلالها أعمالًا خالدة لا تُنسى.

سميحة أيوب ، التي وُلدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا بالقاهرة، كانت ولا تزال واحدة من أبرز أعلام المسرح العربي، بل لقبت عن جدارة بـ”سيدة المسرح العربي”، لما قدمته من إسهامات متميزة رسخت مكانتها في ذاكرة الفن المصري والعربي.

محطات في مسيرة سيدة المسرح العربي

تولت الفنانة الراحلة سميحة أيوب مناصب قيادية مهمة في المشهد المسرحي، أبرزها: مدير عام المسرح الحديث (1972-1975)، ثم المسرح القومي (1975-1988)، وكانت أيضًا عضوًا بارزًا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

كرمت الدولة المصرية ودول عربية وأجنبية عدة الفنانة الراحلة، فحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1966، ووسام الاستحقاق من الرئيس السوري حافظ الأسد، ووسام بدرجة فارس من فرنسا، وتكريمات من تونس، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على القاعة الرئيسية بالمسرح القومي عام 2015.

مواصلة العطاء لآخر نفس

وطوال مسيرتها الفنية، لم تفقد سميحة أيوب شغفها، بل ظلت تقدم الأعمال وتشارك في المشروعات الفنية حتى بعد تجاوزها التسعين من عمرها، وبرحيلها، تُطوى صفحة هامة من صفحات الفن المصري، وتغيب قامة كبيرة، لكنها ستبقى حاضرة بأعمالها، وبمحبتها المخلصة للفن.

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