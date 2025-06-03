الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شهادة جان بول سارتر على سميحة أيوب

سميحة أيوب ، فيتو
سميحة أيوب ، فيتو

حظيت الفنانة الراحلة سميحة أيوب، التي غيبها الموت صباح اليوم في منزلها بضاحية الزمالك القاهرية عن 93 عامًا، بتقدير واسع على نطاقات متعددة، محلية وخارجية.

ومن المواقف التي كانت تتفاخر بها الفنانة الراحلة شهادة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر على قدراتها الفنية المذهلة على خشبة المسرح.

كان الفيلسوف الفرنسي حضر إلى مصر عام 1969، وشاهد مسرحية "الندم" إخراج سعد أردش  المأخوذة عن روايته "الذباب "، وعندما اصطحبه الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل إلى المسرح بعد انتهاء العرض، صافح  سميحة أيوب قائلا: "أخيرا.. وجدت اليكترا فى مصر". يذكر أم شحصية  “إليكترا” هي بطلة أحداث مسرحية “ الذباب” التي كتبها “سارتر”، وحققت انتشارًا واسعًا على مستوى العالم.

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سميحة أيوب جان بول سارتر محمد حسنين هيكل

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