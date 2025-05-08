الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ديزني تكشف حقيقة تغيير عنوان فيلم Thunderbolts

ThunderBolts، فيتو
ThunderBolts، فيتو

كشفت شركة ديزني حقيقة الأخبار، التي تم تداولها مؤخرا، وتحديد بعد طرح فيلم مارفل Thunderbolts، للمشاهدة في صالات السينما، والتي افادت بتغيير عنوان الفيلم.

وأكدت ديزني في بيان لها، أن فيلم "Thunderbolts*" لا يزال يحمل العنوان الرسمي له وهو Thunderbolts،  أما عنوان "The New Avengers" فهو مجرد تفسير للنجمة (*) المرفقة بالاسم الأصلي، وتمهيد لظهور الأبطال في أفلام مارفل القادمة علي أنهم فريق Avengers الجديد.

فيلم مارفل الجديد THUNDERBOLTS

وطُرح رسميا، أحدث أفلام مارفل THUNDERBOLTS، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ 2 مايو ٢٠٢٥.

يذكر أن ميزانية فيلم THUNDERBOLTS، بلغت 180 مليون دولار.

وانخفض تقييم أحدث أفلام مارفل Thunderbolts، من %95 إلى %88، بعد مراجعة من 113 ناقدا، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

كما تزامن انخفاض التقييم، مع إقامة العرض الخاص لفيلم Thunderbolts، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، بحضور طاقم عمل الفيلم.

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فيما ذكرت استديوهات مارفل، أن فيلم Thunderbolts، سيتضمن مشهدين بعد شارة النهاية، وليس مشهدًا واحدًا كما هو متعارف عليه في أفلام مارفل.

ديفيد هاربور عن فيلم THUNDERBOLTS: سينما نقية مطلقة ودفعة معنوية لمارفل

وتحدث الممثل ديفيد هاربور، عن فيلم مارفل THUNDERBOLTS، الذي يشارك في بطولته.

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وقال هاربور، في تصريحات صحفية: "THUNDERBOLTS هو سينما نقية مطلقة، إنه بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم لمارفل، وهو فيلم مليء بالمرشحين لجوائز الأوسكار مثل فلورنس بيو وسيباستيان ستان، أعني انظر إلى الأسماء في شارة النهاية إنها أسماء مذهلة".

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وأعلنت استديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلمها الجديد Thunderbolts، ستصل إلى ساعتين، لتضمنه العديد من الأحداث.

 وعنيت إستديوهات مارفل، بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

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 كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية The Sentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

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وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، The Sentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه  على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، فإنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونًا حازمًا، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

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