أحمد آدم يرد على منشور قلة العمل: فبركة إخوانية ولن أعطيها أكبر من حجمها

خرج الفنان أحمد آدم عن صمته، وقرر الرد علي الجدل المثار بشأن منشور منسوب إليه انتشر علي السوشيال ميديا يشكو فيه من قلة العمل

وقال أحمد آدم في تصريح خاص لفيتو: إن هذا المنشور مفبرك وليس له علاقة به

أحمد آدم يرد علي المنشور المثير للجدل

و أضاف “آدم”:" طبعا شغل فبركة إخوان ولكنني قررت ألا أعطي الموضوع أكبر من حجمه.

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مجهول المصدر يُزعم أنه منسوب للممثل الكوميدي أحمد آدم يشكو فيه من قلة العمل.

المنشور غير المؤكد بمواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل في الفضاء الأزرق، وتفاعل معه كثيرون، خاصة من ذوي التوجهات المضادة لآدم؛ حيث أعربوا عن شماتتهم فيه؛ لا سيما أنه كان كثير الانتقاد لهم في أعماله الفنية، وفي برنامجه التليفزيوني: “بني آدم شو” الذي استمر عدة سنوات.

أعاد هذا الحديث تسليط الضوء على فنان صنع لنفسه مكانة خاصة، بأسلوبه الكوميدي المختلف، وبشخصياته المميزة أبرزها شخصية القرموطي التي ارتبطت باسمه وحققت له نجاحًا مدويًا منذ التسعينيات، ولكن يبدو أن استنزافه لهذه الشخصيات في سلسلة أعمال مكررة أفقدته توازنه الفني، وهو ما برز في فيلميه الأخيرين: “قرمط بيتقرمط”، و"القرموطي في أرض النار" اللذيت لم ينجحا تجاريًا. يتقاطع آدم في هذه الحالة مع محمد سعد الذي “عصر” شخصية الليمبي، حتى أعرض عنه الجمهور، قبل أن يغير بوصلته الفنية إلى شخصيات وأعمال أخرى تبرز قدراته الفنية، وتخرجه من دائرة العجز والكسل إلى آفاق من التنوع والتجديد والابتكار.

بعيدًا عن الاستسهال والتكرار والبقاء في ظلال القرموطي، فضلا عن ارتباط اسمه بقضايا تهرب ضريبي، فإن أحمد آدم، ممثل موهوب انطلقت موهبته من مسرح قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، وبدأ خطواته الأولى على خشبة المسرح مع محمد صبحي في إنت حر، وبعدها في مسرحيات الهمجي والمهزور ثم شق طريقه بثقة في السينما والتلفزيون والمسرح، ليصبح واحدًا من أبرز وجوه الكوميديا في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.