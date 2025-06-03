نقل وقفة عرفات وفيلم الرسالة، خريطة MBC مصر في عيد الأضحى

تبدأ قناة MBC مصر في عرض خريطتها في عيد الأضحى بداية من الخميس بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام الحادية عشر صباحًا، وجانب من مناسك الحج حتى السابعة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساء فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومنى واصف، وفي تمام الواحدة بعد منتصف الليل تعرض فيلم "قلب أمه" بطولة هشام ماجد، شيكو.



وبداية من "الجمعة" تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا فى الثانية عشر ظهرًا حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر"، وتُقدم قناة "MBC مصر" طوال أيام العيد في تمام الرابعة عصرًا مسرحية كوميدية فتعرض يوم الجمعة مسرحية "الواد سيد الشغال"، بطولة عادل إمام، عمر الحريري.

خريطة MBC في عيد الأضحى

ويعرض يوم السبت مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، سناء يونس، أحمد راتب، والأحد مسرحية "ريا وسكينة" بطولة شادية وسهير البابلي، والإثنين مسرحية "المتزوجون"، بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، والثلاثاء مسرحية “مدرسة المشاغبين” بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، والأربعاء مسرحية "العيال كبرت" بطولة سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد ذكي، والخميس مسرحية مسرحية "شاهد ماشافش حاجة" بطولة عادل إمام، عمر الحريري.



وطوال أيام العيد تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا بالتتابع ثلاث أفلام عربية متنوعة فى تمام السابعة والتاسعة والحادية عشر مساءً حيث تعرض الجمعة بالترتيب فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، فيلم "تسليم أهالي" بطولة هشام ماجد، دنيا سمير غانم، فيلم "أمير البحار" بطولة محمد هنيدي، شيري عادل، ويعرض السبت بالترتيب فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين" بطولة محمد هنيدي، سيرين عبد النور، وفيلم "بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، أكرم حسني.

وتعرض يوم الأحد بالتتابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ثم فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ثم فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، وتعرض يوم الإثنين بالتتابع فيلم "حسن ومرقص" بطولة عادل إمام، عمر الشريف، ثم فيلم "أفريكانو" بطولة أحمد السقا، منى ذكى، ثم فيلم "حلم عزيز" بطولة أحمد عز، محمد إمام، وتعرض الثلاثاء بالتتابع فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، ثم فيلم "كابتن هيما" بطولة تامر حسني، زينة، ثم فيلم "يوم مالوش لازمة" بطولة محمد هنيدي، روبي.

كما يعرض يوم الأربعاء بالتتابع فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة" بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، ثم فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، ثم فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي، وتعرض يوم الخميس بالتتابع فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" بطولة أحمد آدم، أميرة العايدي، ثم فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، ثم فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس

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