جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب

تنظم جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائي الفنان محمود عبد السميع وبالتعاون مع ملتقى الفيلم الفلسطيني وصندوق التنمية الثقافية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة مهرجان العودة السينمائي الدولي الفلسطيني في دورته التاسعة وذلك في السابعة مساء الخميس 15 مايو الجاري بمركز الابداع الفني بساحة دار الاوبرا.

مهرجان العودة الفلسطيني



أكد محمود عبد السميع أن تبني جمعية الفيلم لمهرجان العودة السينمائي الفلسطيني يأتي في إطار حرص أعضاء جمعية الفيلم على التضامن مع الشعب الفلسطيني العربي الأصيل، وأكد عبد السميع أن المهرجان يقام في يوم 15 مايو في عدد من دول العربية والأجنبية.



وجدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان قررت تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال أعمالهم وهم د. سليم التلولي رئيس الاتحاد العام للفنانين التعبيرين الفلسطينين في مصر وعضو الامانة العامة للاتحاد، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان القدير محمود عبد السميع مدير التصوير السينمائي ورئيس جمعية الفيلم وامال الاغا رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، والمهندس حمدي سطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، وناجي الناجي المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين في مصر، وسونيا عباس مسئولة اللجنة الثقافية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر وعضو الهيئة الاستشارية العليا بمهرجان العودة السينمائي الدولي ومنسقة المهرجان في مصر.



وسيتم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي: سيدة المسرح إخراج أشرف فايق عن سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب، وذاكرة مهشمة إخراج حياة لبان، وجواب حيفا للكاتب الفلسطيني زياد خداش، وترانزيت من إخراج Baqer Alrubaie، وخطوات مقيدة إخراج وئام عودة، وليث عمران، وحسين عودة.

وتختتم الاحتفالية بعرض لكورال عباد الشمس، وهو فريق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر وتأسس عام 1987، إدارة فداء أبو عوكل والمايسترو عاصم النحاس حيث يتم تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية الفلسطينية.

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