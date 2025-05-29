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ثقافة وفنون

إمام عاشور ضيف إبراهيم فايق على "MBC مصر 2" الليلة

إمام عاشور ضيف إبراهيم
إمام عاشور ضيف إبراهيم فايق على MBC مصر2

يحل إمام عاشور نجم النادي الأهلي ضيفا على الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق في حلقة الليلة من برنامج “الكورة مع فايق” على شاشة قناة MBC مصر2 في تمام الساعة العاشرة والنصف.

 

ويتحدث إمام عاشور خلال اللقاء عن تتويج الأهلي بالدوري رقم 45 في تاريخه، بعد الفوز بالأمس على فاركو بسداسية نظيفة، وكيف عاد الأهلي من بعيد بعد أن كان درع الدوري قريبا من نادي بيراميدز.

 

كما يتحدث عاشور عن سر تألقه هذا الموسم، واعتلائه صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، ودور عماد النحاس مع الفريق بعد رحيل مارسيل كولر.

 

الأهلي بطلا للدوري العام

 

 

وتوج الأهلي بالأمس بلقب بطولة الدوري العام للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة ليحسم اللقب بفارق نقطتين عن بيراميدز.

 

 

 

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إمام عاشور إبراهيم فايق الأهلي بيراميدز

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