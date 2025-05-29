إمام عاشور ضيف إبراهيم فايق على "MBC مصر 2" الليلة

يحل إمام عاشور نجم النادي الأهلي ضيفا على الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق في حلقة الليلة من برنامج “الكورة مع فايق” على شاشة قناة MBC مصر2 في تمام الساعة العاشرة والنصف.

ويتحدث إمام عاشور خلال اللقاء عن تتويج الأهلي بالدوري رقم 45 في تاريخه، بعد الفوز بالأمس على فاركو بسداسية نظيفة، وكيف عاد الأهلي من بعيد بعد أن كان درع الدوري قريبا من نادي بيراميدز.

كما يتحدث عاشور عن سر تألقه هذا الموسم، واعتلائه صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، ودور عماد النحاس مع الفريق بعد رحيل مارسيل كولر.

الأهلي بطلا للدوري العام

وتوج الأهلي بالأمس بلقب بطولة الدوري العام للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة ليحسم اللقب بفارق نقطتين عن بيراميدز.

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