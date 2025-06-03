السديس يعلن توزيع مليون نسخة مترجمة من القرآن على حجاج بيت الله الحرام

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، مبادرة "إهداءات المصاحف" في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تُعنى بإهداء القرآن الكريم من المصاحف المترجمة إلى اللغات العالمية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن أهداف خطة موسم الحج.

الحرمين الشريفين توزع نسخة مترجمة من القرآن على الحجاج

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف المبادرة إلى أن يكون القرآن الكريم خير زاد يحمله الحاج معه إلى وطنه من الحرمين الشريفين، وأن يثري رحلته الإيمانية بالحج وفق أسس القرآن الكريم.

وأكد الشيخ السديس، أن القيادة السعوديو، حريصة على كل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، في إطار حرصها على تعظيم رسالة القرآن عالميًا، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

السديس يعلن توزيع أكثر من مليون نسخة قرآن مترجمة

وأشار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أن الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما يأتي في مقدمة أولويات القيادة واهتماماتها، إذ تقدم خدمات متكاملة، مادية ومعنوية، تُسهم بفضل الله في تيسير أداء العبادات والمناسك بكل يسر وسهولة، وتحقيق التميز والجودة في الخدمات المقدّمة.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن توزيع أكثر من مليون نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى عدة لغات على ضيوف الرحمن منذ بداية موسم الحج، بهدف نشر هدايات القرآن لحجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانية، وذلك ضمن الخطة التشغيلية للرئاسة.

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