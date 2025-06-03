الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تقدم خدمات استثنائية لأسر شهداء الشرطة خلال أداء مناسك الحج

الداخلية تقدم خدمات
الداخلية تقدم خدمات استثنائية لأسر شهداء الشرطة خلال أداء م

حرصت وزارة الداخلية على توفير رعاية متكاملة واستثنائية لأسر شهداء الشرطة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن إطار الاهتمام المستمر برعاية أسر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر؛ في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء والتقدير.

ومنذ لحظة مغادرتهم الأراضي المصرية، حظيت أسر الشهداء باستقبال خاص في مطار القاهرة الدولي، حيث تم تخصيص فرق من المشرفين المتخصصين لتسهيل إجراءات السفر وتقديم كافة أوجه الدعم.

 

 الداخلية تقدم خدمات استثنائية لأسر شهداء الشرطة خلال أداء مناسك الحج

 

ولم تقتصر الرعاية على الجانب التنظيمي، بل امتدت لتشمل فرق طبية وإدارية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات الصحية وتلبية أي احتياجات طارئة، بالإضافة إلى خطوط اتصال مباشرة بين أسر الشهداء ومسؤولي بعثة وزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة.

وحرصت الوزارة على توفير أماكن إقامة متميزة تطل على المسجد الحرام، ما يتيح سهولة الوصول لأداء الصلاة والطواف، خاصة لكبار السن، كما تم تخصيص حافلات مكيفة حديثة لنقلهم بين المشاعر المقدسة (منى – عرفات – مزدلفة) وسط خدمات ضيافة ومرافقة مستمرة.

كما خُصصت مخيمات متكاملة داخل المشاعر المقدسة، تضم كافة الخدمات الضرورية لضمان راحة وسلامة الحجاج من أسر الشهداء، بما يعكس حرص الدولة على توفير أجواء روحانية آمنة ومريحة.

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ولم تغفل وزارة الداخلية عن الروح الإيمانية لهذه الرحلة، إذ سيتم تنظيم زيارة خاصة إلى المدينة المنورة بعد أداء المناسك، تتضمن الإقامة في فنادق قريبة من المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال تنسيق مسبق يسهل عملية الدخول في أجواء روحانية مؤثرة.

وتعد هذه المبادرة رسالة تقدير من الوطن لأبناءه المخلصين، تؤكد أن مصر لا تنسى شهداءها، ولا تغفل عن رعاية ذويهم في كل مناسبة ومكان، حيث تتحول هذه الرحلة المباركة إلى منظومة إنسانية وروحية متكاملة تجسّد الامتنان العميق لتضحيات الأبطال.

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