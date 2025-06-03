تحذير عاجل من بعثة الحج الطبية بشأن يوم الصعود لجبل عرفات

ناشدت البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين قبل صعودهم إلى جبل عرفات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو الإصابة بضربات الشمس.

درجة الحرارة يوم الوقوف بجبل عرفات

وأشارت بعثة الحج الطبية إلى أن المتوقع حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الوقوف بجبل عرفات يوم الخميس المقبل.

وأكدت أن هذه الأجواء قد تشكل خطرًا بالغًا على صحة الحجاج، خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، وهم يمثلون النسبة الأكبر من الحجاج المصريين هذا العام.

وأوضحت البعثة الطبية، أن التعرض للشمس المباشرة أو السير لمسافات طويلة خلال ساعات النهار يؤدي إلى الإصابة بأعراض قد تبدو في بدايتها بسيطة، لكنها قد تتطور بسرعة إلى مضاعفات صحية خطيرة.

خطورة التواجد في الشمس لفترات طويلة يوم عرفة

ونصحت الحجاج بضرورة عدم التواجد إطلاقًا تحت أشعة الشمس لفترات طويلة يوم عرفة، ولا داعي لتسلق جبل الرحمة أو الذهاب لمسجد نمرة في وقت الذروة، لمنع التعرض لضربة شمس.

وأكدت أن الأعراض الأولية التي قد تظهر نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة تتضمن طفحًا جلديًا بسيطًا قد يعتقد البعض أنه حساسية أو ناتج عن النوم أو الأكل، ثم تتطور الحالة إلى كرمبات عضلية وشد عضلي.



وشددت بعثة الحج الطبية على ضرورة متابعة درجة حرارة الجسم باستمرار، كما أن ارتفاع الحرارة ما بين 37.5 و38.5 درجة مئوية يجب أن يُقابل بالحذر الشديد.

ونصحت الحجاج بالإكثار من شرب المياه حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، بالإضافة إلى تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال والكنتالوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.