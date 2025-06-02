معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، سمى الله تعالى الكعبة بالبيت الحرام في كتابه العزيز، فقال: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ [المائدة:97] وأضافه إلى نفسه إضافة تكريم وتشريف على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، فقال: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم [إبراهيم:37]. وسمي بالبيت الحرام: لأن الله حرمه وعظَّمه، وحرَّم القتال والاصطياد عنده. وخلال السطور التالية نستعرض معكم معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه.

سبب تسمية المسجد الحرام

سمى المسجد الحرام بمكة المكرمة -حرسها الله- بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى حرمها إلى يوم القيامة؛ فلا يجوز القتال فيها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها.. ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ فقال: «إلا الإذخر».

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، فيتو

متى تم بناء الكعبة؟

تختلف الروايات في تحديد تاريخ بناء الكعبة الشريفة، من بينها ما يرجح أن بناءها يعود إلى ما قبل آدم -عليه السلام-، ويصفها القرآن الكريم بأنها بيت الله -عزوجل-، إذ أنه أول بيت وضع للناس يتوجهون فيه لعبادة الله.

الكعبة المشرفة

اتفقت عدة روايات تاريخية على أن تسمية الكعبة المشرفة بهذا الاسم جاء بناء على تربيعها، ومن ذلك ما أكده العالم الإسلامي الحافظ البغوي في تفسيره للقرآن الكريم، وكانت العرب تسمي البيوت المربعة الكعبة.

وذهب مقاتل، وهو أحد علماء التفسير المسلمين، إلى أن تسمية الكعبة بهذا الاسم أتى لانفرادها ببناء مختلف عما سواه، فيما يذكر ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، أن كل ما علا وارتفع عن الأرض فهو كعب، ومن ذلك جاءت تسميتها الكعبة، وقيل إن الاسم جاء من الخروج والارتفاع.

وتعد الكعبة المشرفة أقدس بقاع الأرض لدى المسلمين، كما كانت مقدسة لدى العرب قبل الإسلام.

وتأخذ الكعبة شكلًا مكعبًا، وتتكون من عدة عناصر، والفناء الذي حولها يُسمى بالمطاف، حيث يطوف المسلمون حولها 7 مرات، وهو لا يهدأ على مدار 24 ساعة، فتجد فيه من يصلي، ومن يدعو، ومن يطوف تأديةً لتحية المسجد أو لعمرة أو حج.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، فيتو

الحجر الأسود

ُوُصف الحجر الأسود بأنه من حجارة الجنة، ويبدأ المسلمون الطواف حول الكعبة، بمحاذاته، عكس عقارب الساعة، ويقع في الركن الشرقي للكعبة المشرفة، ويرتفع عن أرض المطاف ما يقارب مترًا ونصف، ويوجد داخل بناء الكعبة، ويظهر منه جزء بسيط. عُرف عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقبيله للحجر الأسود؛ مما جعل من تقبيله أو حتى لمسه أمنية يحلم بها كل زائر للحرم المكي.

الركن اليماني

يعد الركن اليماني أحد أساسات الكعبة المشرفة منذ عهد إبراهيم -عليه السلام-، ويسبق موقعه الحجر الأسود، وبعد أن لمسه الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- بيده، صار ذلك سنة يحذو المسلمون حذوها.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، فيتو

مقام إبراهيم

في الجهة المقابلة لباب الكعبة المشرفة، يقع مقام إبراهيم، الذي يحمي بهيئته الحالية المذهبة ما يضمه من حجرٍ مربع الشكل، يحمل آثار وقوف النبي إبراهيم -عليه السلام- عليه، أثناء رفعه لقواعد الكعبة.

حِجر إسماعيل

يأخذ حِجر إسماعيل شكل نصف دائرة، وهو ملاصق لشمال الكعبة المشرفة. في الأصل كان جزءًا من الكعبة، ولكن لم تكفي النفقة التي رصدتها قريش لأجل البناء، فقصروا من بناء الكعبة في ناحية الميزاب نحو سبعة أذرع، وأحاطو المكان بسياج؛ لكي يطوف الناس من خارجه.

لُغويًا يعرف الحِجر بأنه الحضن، وسمي بذلك لأنه كان بمثابة العريش/البيت لإبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام

المسعى

بعد الانتهاء من الطواف حول الكعبة، يتوجه المعتمرون والحجاج إلى المسعى، الذي يقع شرق المسجد الحرام، لإكمال الشعائر الدينية حيث يبدأ سعيهم ما بين جبلي الصفا والمروة سبع أشواط؛ اقتداءً وتذكيرًا بقصة سيدتنا هاجر -عليها السلام-، ورحلة سعيها في البحث عن الماء.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، فيتو

ماء زمزم

يعود تاريخ بئر زمزم إلى زمن سيدتنا هاجر وابنها إسماعيل -عليهما السلام- حينما تفجر الماء أثناء سعيها بين جبلي الصفا والمروة. حاليًا تقع البئر أسفل صحن المطاف، شرق الكعبة المشرفة.

وقد اعتنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببئر زمزم، وخصصت له لجنة تسمى بسقيا زمزم، تأسست عام 1400هـ، يصاحبها مختبر يُشرف على جميع المراحل؛ منذ لحظة استخراج الماء من البئر، ثم تعقيمه وتنظيفه، إلى أن تصل أيادي الزوار. وفي المسجد الحرام، تنتشر مياه زمزم في حافظات رُوعي فيها اختلاف درجات الحرارة لتناسب الشاربين، إضافة إلى مشربيات وصنابير موزعة في كافة أرجائه وساحاته.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه، فيتو

المآذن

بُنيت أول منارة للمسجد الحرام قبل ما يزيد على العشرة قرون، تحديدًا في عام 139هـ بعهد الخليفة أبو جعفر المنصور. ويصدح النداء للصلاة اليوم من مآذن بديعة يصل عددها إلى 13 مئذنة. ويتميز تصميم مآذن الحرم المكي باحتوائه على 5 أجزاء، تبدأ بالقاعدة، فالشرفة الأولى، فعصب المئذنة الشامخ، فالشرفة الثانية، فالغطاء.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

منبر الخطبة

مر المنبر الذي يخطب فيه إمام المسجد الحرام بأشكال عديدة على مدى قرون ماضية، فيما يعود تاريخ بناء المنبر الرخامي المستخدم حاليًا إلى عام 1423هـ/2002م، ويتسم تصميمه بإتقان جمالي وتقني مبهر، استعملت فيه أجود المواد، إلى جانب عجلات كهربائية تحركه بسرعة تصل إلى متر واحد في الثانية، وقد بلغت تكلفته الإجمالية 5 ملايين و750 ألف سعودي.

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

أبواب المسجد الحرام

بحكم مساحة الحرم المكي الكبيرة؛ توجب فتح بوابات كثيرة لتيسير الدخول إليه والتقليل من الزحام، يصل عدد بوابات المسجد الحرام إلى 210 أبواب، مصنوعة من أجود أنواع الخشب، مزينة بزخارف من نحاس.

أسماء مكة في القرآن الكريم

ذكر اسم مكة في القرآن الكريم مرة واحدة، في سورة الفتح في الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، ولكن سميت بأسماء أو ألقاب أخرى، فسميت بكة في سورة آل عمران في: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾، وسميت أم القرى في سورة الأنعام في: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، وسميت أيضا البلد الأمين في سورة التين في: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣﴾ [التين:1–3].

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