الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل جمالية للكعبة المشرفة أثناء توافد الحجاج على المسجد الحرام (صور)

الكعبة المشرفة، فيتو
الكعبة المشرفة، فيتو

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، مجموعة من الصور كشفت عن تفاصيل جمالية للكعبة المشرفة أثناء توافد الحجاج على المسجد الحرام.

 

إخراج أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح

في سياق متصل، كشف مدير الأمن العام السعودي ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلنًا عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية

وأوضح البسامي، أن الأمن العام السعودي استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية، مشيرًا إلى أن الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي، مبينًا في الوقت ذاته أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفًا لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات في الإطار ذاته.

إعادة 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجًا غير مصرح لهم

بدوره، أعلن مدير الأمن العام السعودي أنهم طبقوا العقوبات بحق مخالفي أنظمة الحج ضد أكثر من 75 ألفًا، مشددًا على أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من يخالف النظام في الحج، إذ ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصًا حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.

وأوضح البسامي أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجًا غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج دون تصريح.

كذلك أكد أن الأمن العام السعودي فعّل نقاط أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسجد الحرام الحجاج الحج موسم الحج مكة

مواد متعلقة

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

مشاهد جوية توثق توافد الحجاج على المسجد الحرام (صور)

الجوازات السعودية: أكثر من 1.47 مليون حاج قدموا من الخارج حتى اليوم

الأمن العام السعودي: نوظف الذكاء الاصطناعي في التأمين وتصدينا لـ 205 آلاف محاولة حج بدون تصريح

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

لويس إنريكي سادس مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي لهذا السبب

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بكسب المال الكثير

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية