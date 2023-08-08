الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمر ملكي بتعيين عبد الرحمن السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجدين الحرام والنبوي بدرجة وزير

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فيتو

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقد صدر أمران ملكيان بتعيين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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نص الأمر الكلي

وجاء نص الأمر الملكي الأول:

الرقم أ / 31  التاريخ 21 / 1/ 1445هـ.. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يُعين معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما صدر أمر ملكي آخر، بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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