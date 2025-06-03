أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عامل في حادث سقوط ونش متهالك بالمنصورة.. تأييد إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا في الخانكة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حرصت وزارة الداخلية على توفير رعاية متكاملة واستثنائية لأسر شهداء الشرطة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن إطار الاهتمام المستمر برعاية أسر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر؛ في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء والتقدير.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لمساعد حداد، وذلك بعد ورود فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك بعد قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة "بنزين" عليه، وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.

استكملت نيابة القاهرة الجديدة ، الاستماع لأقوال سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية.

أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا بشأن الإفراج عن 50 متهما محبوسا احتياطيا.

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، ببراءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

أمرت نيابة الوايلي بإحالة حارس جراج بتهمة قتل زوجته وإلقاء جثتها بمنطقة جبلية بصحراء زهراء المعادي، لمحكمة الجنايات



قررت النيابة العامة حبس زوج "عروس بني سويف"، مهرائيل صبري، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالاعتداء على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث أمام الحزب الوطني القديم بشارع الجمهورية، علي بعد امتار من مبني ديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وذلك أثناء قيام أحد العمال بتصليح تكييف مبني انكسر ونش الكهرباء وتوفى العامل في الحال.























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