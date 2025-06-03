حملات أمنية مكثفة للكشف عن متعاطي المخدرات من سائقي المركبات وحافلات المدارس بعدة محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات ميدانية مُكثفة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بعدة محافظات، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات وحافلات المدارس.

متعاطي المخدرات من سائقي المركبات

جاءت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتركزت في نطاق مديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، قنا، أسوان، والأقصر.

وأسفرت جهود الحملات عن فحص 121 سائقًا من قائدي المركبات وحافلات المدارس، وتبين إيجابية 15 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وجاءت نتائج باقي العينات سلبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة للحد من الحوادث المرورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين، خاصةً الطلبة والطالبات.

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