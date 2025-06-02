الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

ضبط قائد "توك توك" تحرش بسيدة واستولى على أموالها في القطامية

ضبط قائد توك توك
ضبط قائد "توك توك" تحرش بسيدة واستولى على أموالها

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بالمنطقة، أفادت فيه بحدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فضلًا عن تحرشه بها.

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وعلى الفور، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في بلاغ السيدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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تحرش القطامية القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة أخبار القاهرة

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