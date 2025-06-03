الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري

محمد رمضان
محمد رمضان

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، ببراءة الفنان محمد رمضان  من التهم المنسوبة إليه في القضية التي أقيمت ضده بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

محام يتقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان

وكان أحد المحامين تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

إساءة لرموز الدولة

وأضافت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ"رموز الماسونية"، وهو ما اعتبره اعتداء على الكرامة الوطنية.

وأشارت الدعوى إلى أن مبلغ التعويض يهدف إلى جبر الضرر الأدبي الذي لحق بالشعب المصري، إلى جانب دعم المشروعات القومية التي يتبناها صندوق "تحيا مصر".

واختتمت الدعوى بطلب توقيع أقصى العقوبة على الفنان، وتغريمه بالمبلغ المطلوب، باعتباره وسيلة للردع والحفاظ على احترام الرموز الوطنية.

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الفنان محمد رمضان جنح الدقي محمد رمضان الدقي

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