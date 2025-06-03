الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

مهرائيل صبري، عروس
مهرائيل صبري، عروس بني سويف، فيتو

قررت النيابة العامة حبس زوج "عروس بني سويف"، مهرائيل صبري، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالاعتداء على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.

 

ضرب وطرد في شهر العسل

 

وكانت المجني عليها، وتبلغ من العمر 22 عامًا، قد تقدمت ببلاغ رسمي في 27 مايو لقسم شرطة بني سويف، أفادت فيه بتعرضها للضرب على يد زوجها باستخدام سلك كهربائي، وتكميم فمها بلاصق، ثم طردها من المنزل بعد أقل من شهر على زواجهما، إضافة إلى احتفاظه بمصوغاتها الذهبية دون وجه حق.

 

سلك كهربائي وذهب محتجز

 

وأكدت المجني عليها، أن الزوج لم يكتفِ بتعذيبها، بل طردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، واحتجز مصوغاتها الذهبية، لتعود إلى منزل أسرتها وهي في حالة نفسية وجسدية منهارة، وعليها آثار واضحة للاعتداء.

 

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت قصة مهرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بحملة تضامن واسعة مع الفتاة، وتصدر هاشتاج "حق مهرائيل" قائمة الأكثر بحثا في مصر، مع مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.

 

شهر زواج ينتهي بالحبس

 

وبعد تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم خلال وقت قصير من تحرير المحضر، ليُعرض لاحقًا على جهات التحقيق المختصة.

 

وتواصل النيابة العامة ببني سويف حاليًا استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة.

 

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