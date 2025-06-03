تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة الدقهلية (صور)

شهدت محافظة الدقهلية اليوم زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين وقام بجولات ميدانية لمتابعة منظومة السلع الغذائية والتموينية وتفقد عدد من المشروعات

حيث استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت التموينية والخدمية، والتأكد من كفاءة منظومة تخزين وتوزيع السلع الاستراتيجية، يرافقهما، لواء وليد ابو المجد نائب الوزير، دكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والدكتور أحمد ابو الغيط معاون الوزير للرقابة على المواد البترولية، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية.

تفقد صومعة سندوب بالمنصورة

حيث استهل محافظ الدقهلية ووزير التموين الجولة بتفقد صومعة سندوب بالمنصورة التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا في محافظة الدقهلية، والتي تضم 8 خلايا تخزين، سعة كل خلية 3750 طنا، بإجمالي 30 ألف طن سعة تخزينية، واطلعا على كميات القمح المتواجدة داخل الصومعة حاليا وهي 3560 طنا من القمح المستورد، إضافة إلى كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم توريد 2025، حيث بلغت الكمية المستلمة 21375 طنا حتى الآن، ثم توجها لتفقد مطحن سلندرات سندوب التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقيادات الوزارة.

تطوير المطحن لتبلغ قدرته 500 طن

حيث تم تطوير المطحن لتبلغ قدرته 500 طن، فيما تبلغ القدرة المتاحة للعمل 400 طن، وينتج المطحن حاليًا 315 طن من الدقيق يوميًا، ويسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المحافظة من الدقيق المدعم، وتقوم شركة مطاحن شرق الدلتا بتغطية 8 محافظات هي: الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، ويتبعها 14 موقع تشمل، مطاحن، مصانع مكرونة، مخابز ومستودعات تخزين، بإجمالي طاقة طحن تصل إلى 2,750 طن قمح يوميًا، كما تمتلك الشركة 3 مخازن لتخزين الأقماح المحلية والمستوردة بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن، و6 مخازن لإنتاج الخبز التمويني بطاقة تصل إلى 180جوال يوميًا

تشرف الشركة على 23 مستودع لتوزيع الدقيق والمنتجات الغذائية بطاقة إجمالية تبلغ 3,040 طن،

وفي مجال الصناعات الغذائية، تضم الشركة مصنع للمكرونة بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 500 طن، كما تشرف على 23 مستودع لتوزيع الدقيق والمنتجات الغذائية بطاقة إجمالية تبلغ 3,040 طن، ما يعكس كفاءة الشركة في تغطية الطلب اليومي من السلع الأساسية، كما يتبع الشركة أسطول نقل مكون من 114 سيارة تبلغ حمولتها الإجمالية 3,250 طن، بالإضافة إلى 14 شونة وبنكر بسعة تخزينية ضخمة تصل إلى 100 ألف طن، بما يضمن مرونة وسرعة الاستجابة في توزيع الأقماح والدقيق على المحافظات التابعة.

تفقد شركة مضارب الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،

كما تفقد وزير التموين ومحافظ الدقهلية شركة مضارب الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة عمليات تطوير الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية، واطلعا على أنشطة الشركة، التي تضم الآتي مضرب شطاوي المنصورة بطاقة 60 طن أرز معبأ يوميًا، مضرب كفر نسيم دكرنس بطاقة 80 طن أرز معبأ يوميًا، مصنع المكرونة صدفا/الدقهلية بطاقة 30 طن مكرونة معبأة يوميًا.

تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة

وفي إطار دعم جهود الدولة في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، شملت الزيارة تفقد، أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وتابع المحافظ والوزير أعمال البيع بالمنفذ التي تجري حسب الأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية، والمراقبة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، لمنع التلاعب بالأسعار وضبطها أولا بأول، كما تفقدا سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، والذي يُعد نموذجًا فعالًا لتقريب الخدمة من المواطنين وتيسير الحصول على السلع بأسعار مخفضة، ويضم تشكيلة متنوعة تشمل جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبأسعار تنافسية مخفضة.

بزيارة المنطقة اللوجستية في المنصورة

واختتم محافظ الدقهلية ووزير التموين جولتهما بزيارة المنطقة اللوجستية في المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال أكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية وتجارية بمحافظة الدقهلية على مساحة 52 فدان باستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه وتوفر 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

نسبة التنفيذ للمنطقة اللوجستية بلغت 60٪ حتي الآن بقيمة مالية بلغت 2.5 مليار جنيه

حيث قال حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن نسبة التنفيذ للمنطقة اللوجستية بلغت 60٪ حتي الآن بقيمة مالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وأضاف أنه سيتم تسليم المحال التجارية في المول التجاري في شهر نوفمبر القادم على أن يتم التشغيل الكامل للمنطقة اللوجستية في شهر ابريل 2026، موضحا أنه يوجد بضائع في المنطقة اللوجستية بقيمة 300 مليون جنيه، وتقوم شركة مراكز المطور التجاري المنفذ للمنطقة اللوجستية في المنصورة وتضم مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية وبينما تشمل المرحلة الثانية "نادي رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية.

نعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الوزارات المعنية لضمان توفير كل احتياجات المواطنين

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي مراحل العمل بالمنطقة اللوجستية وزراها عدد من المرات، للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل أي عقبات، وإزالة أي معوقات، وأضاف أنه على ثقة كاملة أن هذا المشروع سيحقق تطلعات أبناء الدقهلية، معربا عن سعادته وتقديره بزيارة وزير التموين، مؤكدا أننا جميعا شركاء في العمل الوطني الذي يحقق رضا المواطنين وهذه مسئوليتنا وعنوان الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحقيق آمال وتوفير احتياجات المواطنين، ونعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الوزارات المعنية لضمان توفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

الدقهلية تعد نموذجًا مهمًا في تطوير الخدمات التموينية

ومن جهته، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديره وشكره لمحافظ الدقهلية، وأكد أن الدقهلية تعد نموذجًا مهمًا في تطوير الخدمات التموينية، ونولي اهتمامًا خاصًا بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حرصنا اليوم على تفقد المواقع التموينية الأساسية والتأكد من جاهزيتها، وقدرتها على تحقيق وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية

الدولة تسير بخطى ثابتة في دعم منظومة الغذاء

وأضاف الوزير، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في دعم منظومة الغذاء، من خلال تحسين آليات التخزين، والتوسع في المناطق اللوجستية، وتوفير السلع بأسعار عادلة، وهو ما نشهده اليوم في محافظة الدقهلية."، كما أشاد الوزير بالروح التعاونية بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التموين، مؤكدًا أن هذا التناغم يُسهم في سرعة الإنجاز ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وأكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية قبل الموعد المحدد.

وفي ختام الزيارة، تقدم اللواء طارق مرزوق بخالص الشكر للدكتور شريف فاروق، مثمنًا زيارته التي تعكس مدى الاهتمام الحكومي المباشر بتطوير الخدمات التموينية ومراقبة جودتها ميدانيًا، كما وجه الشكر لكافة العاملين في قطاع التموين بالدقهلية، على جهودهم المستمرة في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من المحافظة لكافة المبادرات والمشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر.

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