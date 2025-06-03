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حوادث

النيابة العامة تصدر بيانا رسميا بشأن الإفراج عن 50 محبوسا احتياطيا

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو

أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا بشأن الإفراج عن 50 متهما محبوسا احتياطيا.

وفي إطار توجيهات  النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيا بشكل دوري، أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل خمسين متهمًا، وذلك على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقاتٍ فيها.

كانت “فيتو” نشرت أسماء الخمسين المفرج عنهم أمس الاثنين فى تقرير مفصل وللاطلاع على الأسماء اضغط هنااااااااا.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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النائب العام المستشار محمد شوقي نيابات الجمهورية نيابة أمن الدولة العليا

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