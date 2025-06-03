الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

لو عاوز اتحرش مش هتخانق على أجرتي، أقوال سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسيدة بالقطامية

حبس متهم
حبس متهم

استكملت نيابة القاهرة الجديدة ، الاستماع لأقوال سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية.

وأضاف السائق بأقواله “ انا طالبت بحقي وهي رفضت تدفعلي! وكل اللي عملته اتنرفزت عليها وشديت الفلوس من ايديها، ولما عملت كده لاقتها قعدت تصرخ ولمت الناس وقالت اني بتحرش بيها ”.

وأكد السائق بأقواله “ لو عاوز اتحرش بيها هنتخانق علي أجرتي إزاي ؟”. 

واستعجلت النيابة التحريات العامة حول الواقعة. 

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق تحرشه بالسيدة “ قائلًا”: رفضت تدفع الأجرة.. قلت لها حرام عليكِ أنا شقيان".

كانت البداية بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بالمنطقة، أفادت فيه بحدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فضلًا عن تحرشه بها.

وعلى الفور، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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