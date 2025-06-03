بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة ثلاثة بحادث سقوط ونش متهالك في المنصورة

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث أمام الحزب الوطني القديم بشارع الجمهورية، علي بعد امتار من مبني ديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وذلك أثناء قيام أحد العمال بتصليح تكييف مبني انكسر ونش الكهرباء وتوفى العامل في الحال.

أسماء الضحية والمصابين في سقوط ونش متهالك

انتقلت سيارتا إسعاف وقوة أمنية إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع عماد شعبان سليم 39 عاما، عامل لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء عمله في إصلاح تكييف في مدينة المنصورة .



كما نتج عن الحادث إصابة كل من

احمد السيد علي عبد الحي 19 عاما

عبد الرحمن محمد السيد 30 سنة

عصام محمد رامزي 20 سنة.

نقل الضحية والمصابين للمستشفي

تم نقل المصابين والمتوفي لمستشفي الطوارئ بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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