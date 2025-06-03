وزير الداخلية يهنئ الرئيس والشعب وقيادات الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي

وقال وزير الداخلية فى برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء فيها: “ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة، ونستلهم منها القدوة فى العطاء والتضحية والفداء.. لنجد فى هذا منطلقًا لمواصلة البذل وتقديم كل غالٍ ونفيس لتأمين حاضر ومستقبل الوطن ومكتسباته وترسيخ دعائم الأمن لينعم الشعب المصرى العظيم بالاستقرار، وحفظ الله مصر من كل سوء.. وحفظكم قائدًا لمسيرة الوطن.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير”.

تهنئة قيادات الدولة بمناسبة عيد الأضحى

وأكد وزير الداخلية، في برقياته إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقيادات الدولة؛ على عُمق الروح الوطنية والتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة المباركة تجسد قيم التضحية والعطاء، وتدفع لمزيد من البذل والعمل في سبيل أمن الوطن واستقراره.

كما تقدم الوزير وهيئة الشرطة بخالص التمنيات بأن يُعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، داعيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء.

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