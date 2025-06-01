محامي نوال الدجوي: لأول مرة العائلة تتبادل العزاء في رحيل منى الدجوي وأحمد شريف وسط دموع ونظرات عتاب

في تطور جديد داخل واحدة من أكثر القضايا العائلية إثارة للجدل، كشف الدكتور محمد شحاتة، رئيس قسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني وحناوي، والممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها، عن تفاصيل أول اجتماع عائلي بعد فترة طويلة من التوتر والخلافات، جمع بين عمرو الدجوي، والدكتورة ماهيتاب، والمهندسة أنجي منصور، حفيدتي الدكتورة منى الدجوي، داخل منزل أحد المقربين من جميع الأطراف.

قال الدكتور شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:

"لأول مرة، تبادل أفراد العائلة واجب العزاء في وفاة الدكتورة منى الدجوي والدكتور أحمد شريف الدجوي، اللقاء دام قرابة أربع ساعات، وشهد لحظات من البكاء، الصمت، ومشاعر مختلطة سيطرت على الجميع".

وأضاف: "عمرو الدجوي وصل قبل الحفيدتين، وما إن وصلتا حتى بادر الجميع بتبادل العزاء، في مشهد عاطفي يحمل الكثير من الرمزية بعد فترة من الانقسام."

وأشار إلى أن الحضور أجمعوا خلال اللقاء على ضرورة طي صفحة الخلافات، والعودة إلى روح العائلة التي لطالما جمعتهم، لافتا إلى أن "هذه العائلة فقدت نصف أفرادها، والنصف المتبقي متمسك بإعادة الوحدة التي طالما كانت عنوانا لها".

اتفاق على تسوية الخلافات وتنحية الأطراف الخارجية

وأوضح الدكتور شحاتة أن الاجتماع انتهى باتفاق صريح على تسوية النزاعات العائلية، وتنحية كافة الأطراف الخارجية عن المشهد، وعلى رأسهم المستشار القانوني السابق للدكتورة نوال الدجوي، والذي يدعى "إيهاب".

وأكد أن الأطراف اعتبروا أن التدخلات الخارجية – وخصوصا من المستشار إيهاب – كانت السبب الرئيسي في تعميق الخلاف، مشيرا إلى أن هذا الشخص لعب دورا سلبيا في إدارة الملف منذ بدايته وحتى لحظاته الأخيرة.

تجاوزات مهنية وتلويح بالقانون

وانتقد الدكتور شحاتة تصرفات المستشار القانوني السابق قائلا: "لا يجوز أن يكون المحامي مصدرا لإثارة الفتنة داخل الأسرة، ما فعله هذا الشخص تجاوز لأخلاقيات المهنة، وتسبب في تصعيد الخلافات بدلا من حلها."

وعندما سألته الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل هذا الدور المثير للجدل، رد:

"ما قام به هذا الرجل محل عدد من القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، لكننا اليوم نفضل الحديث عن الصلح ولم الشمل، بدلا من الاستمرار في فتح جراح النزاع."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.