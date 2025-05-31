السبت 31 مايو 2025
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حوادث

عاطل ينهي حياة طالب في الصف بسبب الثأر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل أطلق النار على طالب في العقد الثاني من عمره، مما سبب له إصابات أودت بحياته  في دائرة مركز شرطة الصف.

 وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب وجود خصومة ثأرية وأخذه بالثأر من المتوفى.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا بإصابة طالب يبلغ من 22 عامًا، بطلق ناري أودى بحياته، في منطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف، وعليه تم تشكيل فريق من الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصف المركزي تحت تصرفها، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد ظروف الوفاة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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اجهزة البحث الجنائي مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة بمستشفى الصف

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