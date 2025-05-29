الخميس 29 مايو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق داخل مبنى السموم بمستشفى قصر العيني دون إصابات

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل غرفة تستخدم كمطبخ في مبنى السموم التابع لمستشفى قصر العيني، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين المرضى أو طاقم التمريض.

 

بلاغ وتحرك فوري

 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع حريق داخل مبنى السموم بقصر العيني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

 

السيطرة الكاملة على النيران

 تمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل قبل امتداده إلى باقي المبنى، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدده، وسط تواجد أمني مكثف وفرض كردون أمني حول موقع الحريق.

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المعاينة: ماس كهربائي السبب المرجح

 وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن النيران اشتعلت داخل غرفة صغيرة تُستخدم كمطبخ، ويُرجح أن يكون السبب ماس كهربائي، فيما لم يُسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

لا تأثير على سير العمل بالمستشفى

 وأكدت مصادر أمنية وطبية أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى أو خدمات الطوارئ والرعاية، مشددة على أن الوضع بات تحت السيطرة تمامًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة

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