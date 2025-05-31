معاينة حريق مدرسة صلاح سالم بسوهاج لحصر الخسائر والتلفيات (صور)

قام اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه المهندس السيد ابو عقيل مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج بمعاينة وتقييم شامل للأضرار والتلفيات الناتجه عن الحريق الذى نشب بإحدى الغرف أسفل المبنى الشرقى بمدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج والتى كانت مخصصة كمخزن فرعى للمديرية لتحديد الخسائر والاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبنى لبدا إجراءات ترميم وصيانة المبنى وإزالة الآثار الناجمة عن الحريق خلال الفترة القادمة.

معاينة حريق مدرسة صلاح سالم بسوهاج لحصر الخسائر والتلفيات لبدء أعمال الصيانة

وكان حريق نشب أول أمس الخميس بإحدى الغرف المخصصة كمخزن فرعي للمديرية أسفل المبنى الشرقى الذى يشتمل على عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة والتى تم تخصيصها ضمن اللجان الامتحانية لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ وتعطل فى هذا اليوم أعمال الامتحانات.

رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق الذي اندلع بمدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج ووضع مخطط زمني سريع لإزالة الآثار الناجمة عن الحريق.

يذكر أن نشوب حريق بكمية من المخلفات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية المهنية بقسم ثان سوهاج داخل مخزن مكون من طابق واحد بجوار سور المدرسة من الداخل مسقوف أجزاء منه بالصاج والمجاور لمبني مكون من عدد"4" طابق وتم الدفع بعدد " 3 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده وإخلاء المبني ونتج عن إحتراق كمية من مخلفات المقاعد الخشبية والمراتب القديمه والأوراق



وافادا رجب ج ص ا سن 59 معلم بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء بقايا سيجارة مشتعله ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية

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