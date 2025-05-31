أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في الأسواق.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025.. والمالية: لا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثيًا ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيدا من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيًا عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة، مؤكدًا أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميل، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف.

أكد خبراء التكنولوجيا المالية أن مصر ليست فقط سوق كبير للاستثمار بل أيضا خزان ضخم للمواهب في المجالات التكنولوجية والابتكار، وقد أثبت العديد من رواد الأعمال المصريين قدرتهم على قيادة حلول ابتكارية تنافس إقليميا وعالميا مشيرين إلى أن دعم هذه الكفاءات في مصر وخارجها هو محور أساسي لجذب الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات بالدار البيضاء، زيارة لسفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف.

وقام السفير بجولة موسعة بين مختلف أروقة المعرض، حيث اطلع على أبرز المنتجات والابتكارات في قطاع النسيج، وعبر عن إعجابه الكبير بمستوى التنظيم وجودة المعروضات المقدمة.

يشار إلى أن المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات،، وسيستمر إلى 31 مايو الجاري، ويشهد إقبالًا واسعًا من الزوار والمهنيين وبمشاركة شركات مصرية.

يستعد المواطنون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الجمعة المقبلة، ويطلق المصريون عليه «عيد اللحمة»، مع ارتباطه بتأدية سنة ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها من الخرفان والجديان والعجول والجمال.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية لتتخطى الـ 550 جنيهًا في بعض المناطق؛ فإن البديل المناسب لها هي المستوردة والمجمدة التي تباع بأسعار أقل من البلدية.

ومن لا يستطع تأدية سنة ذبح الأضحية خلال العيد من المواطنين، يقوم بشراء اللحوم البلدية أو المجمدة لإدخال السرور على أسرته خلال العيد؛ من خلال إعداد أشهى الأطباق والمأكولات المرتبة بعيد الأضحى؛ التي على رأسها الفتة وصينية الرقاق باللحمة.

وتستعرض «فيتو» خريطة أرخص أسعار اللحوم المستوردة والبلدية في الأسواق؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ في السطور الأتية:

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025.

سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ مع انخفاض سعر البلطي والبوري، وارتفاع السردين المجمد والدنيس، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

توقعات بتراجع الدولار الأمريكى من حيث القيمة، وذلك خلال العام المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه بنك «ستاندرد تشارترد» اليوم السبت فى مذكرة له.

نفى هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين وجود أي احتكار في السوق لهذه السلعة الاستراتيجية، مؤكدًا أن الربح الحقيقي للجزارين لا يتجاوز 7%، بينما تُثقلهم تكاليف الإنتاج المرتفعة

شهدت البورصة المصرية خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهى أداءً متباينًا، متأثرةً بعدة عوامل اقتصادية واستثمارية مختلفة، بالإضافة إلى تصدر 5 قطاعات مقيدة من حيث قيم التداول بدون الصفقات خلال حركة التداولات بالأسبوع المنتهى.

سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.





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