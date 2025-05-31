شعبة القصابين: أرباح الجزارين لا تتجاوز 7%، وهذا موعد استقرار أسعار اللحوم

أسعار اللحوم، نفى هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين وجود أي احتكار في السوق لهذه السلعة الاستراتيجية، مؤكدًا أن الربح الحقيقي للجزارين لا يتجاوز 7%، بينما تُثقلهم تكاليف الإنتاج المرتفعة.



إقبال المواطنين على اللحوم المدعمة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”، إلى أن إقبال المواطنين على اللحوم المدعمة في المجمعات الاستهلاكية أثّر سلبًا على حركة البيع في محلات الجزارة.

تفاؤل بانخفاض الأسعار بعد العيد



وأعرب عبد الباسط عن تفاؤله باستقرار الأسعار بعد عيد الأضحى، خاصة في ظل مساهمات المجتمع المدني في توفير اللحوم للمحتاجين.



سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق



وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 430.9 جنيه، بارتفاع 8.5 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 460 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق



وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 426 جنيهًا، بارتفاع 33 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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