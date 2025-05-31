خبير أسواق مال: خفض أسعار الفائدة يعزز شهية المستثمرين فى سوق المال

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهى أداءً متباينًا، متأثرةً بعدة عوامل اقتصادية واستثمارية مختلفة، بالإضافة إلى تصدر 5 قطاعات مقيدة من حيث قيم التداول بدون الصفقات خلال حركة التداولات بالأسبوع المنتهى.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، مؤشرات EGX تحصد المكاسب

البورصة المصرية - فيتو

أداء المؤشرات الرئيسية

ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: إن مؤشر EGX30 سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ مستوى 32,435 نقطة في الجلسات الاخيرة من مايو، مدعومًا بنتائج أعمال قوية لعدد من الشركات الكبرى، ما أعاد الثقة للمستثمرين ودفع المؤشر نحو مستويات تاريخية جديدة.

وأضاف رؤوف قائلا: مؤشرات EGX70 وEGX100: شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.66% إلى 9,452 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.61% إلى 12,854 نقطة.

عوامل داعمة للاداء

وأشار رؤوف أن هناك عوامل داعمة للاداء بالإضافة إلى مجموعة من التحديات والضغوط التى واجهت السوق خلال جلسات شهر مايو، وجاءت كالتالى:



العوامل الداعمة للأداء

خفض أسعار الفائدة: أدى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، مما ساهم في دعم أداء السوق .

نتائج أعمال الشركات: أظهرت العديد من الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية، مما جذب اهتمام المستثمرين وزاد من السيولة في السوق.



التحديات والضغوط

غياب المحفزات: رغم الأداء الإيجابي، إلا أن السوق واجه فترات من الأداء العرضي بسبب غياب محفزات قوية، مع ترقب المستثمرين لنتائج مراجعة صندوق النقد الدولي الخاصة بالشريحة الخامسة.

تذبذب السيولة: شهدت السوق تذبذبًا في مستويات السيولة، مما أثر على استقرار المؤشرات خلال بعض الجلسات.

البورصة المصرية - فيتو

رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه ختام تعاملات الأسبوع

جدير بالذكر استطاعت البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع ان تتلون بالاخضر، حيث ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

كما صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

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