السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح السبت

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارا بحركة تعاملات صباح اليوم السبت 31 مايو 2025، حسب آخر تحديث بالبنك المركزى المصرى.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

- 49.67 جنيها للشراء.
- 49.81 جنيها للبيع.

سعر الدولار 
الدولار اليوم، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.71 جنيها للشراء.
- 49.81 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.67 جنيها للشراء.
- 49.77 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.68 جنيها للشراء.
- 49.78 جنيها للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.71 جنيها للشراء.
- 49.81 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.70 جنيها للشراء.
- 49.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأميركي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

فأسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأميركية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأميركية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك المركزى المصرى البنك المركزى سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في البنك سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في بنك البنك التجارى الدولى de facto currency

مواد متعلقة

بعد التراجعات الأخيرة، سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة , الجنيه الذهب يفقد بريقه، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الجمال في 20 عامًا

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

البورصة المصرية , مؤشرات EGX تحصد المكاسب , السوق يواجه فترة من الأداء العرضي، وخبراء: خفض الفائدة يعزز شهية المستثمرين

تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 30 مايو 2025

الأكثر قراءة

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

أسباب وعقوبة إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات الكهربائية مسبوقة الدفع

بعد التراجعات الأخيرة، سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 31 مايو 2025

بعد انقلاب الإسكندرية، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

عقوبات مالية ضخمة تنتظر اللاعبين في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

عقوبات مالية ضخمة تنتظر اللاعبين في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية