انخفاض البلطي والبوري، سعر كيلو الأسماك اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأسماك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ مع انخفاض سعر البلطي والبوري، وارتفاع السردين المجمد والدنيس، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر كيلو الأسماك اليوم

سعر كيلو الأسماك اليوم السبت 31 مايو 2025

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الأسماك اليوم السبت 31 مايو 2025 في أسواق التجزئة، وفقًا للبوابة الحكومية في السطور الأتية:

سعر كيلو الأسماك اليوم

ارتفاع أسعار السردين مجمد بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو السردين مجمد نحو 104.6 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 15 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار السردين المجمد من 60 إلى 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار الجمبري الجامبو بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو جمبري جامبو نحو 525.5 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 83 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 280 جنيهًا إلى 720 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار البلطي ممتاز بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي ممتاز نحو 95.8 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 11 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البلطي ممتاز من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار البلطي وسط بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو بلطي وسط نحو 83 جنيهًا، بانخفاض يقدر بـ 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البلطي وسط من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار البلطي الصغير بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير الحجم نحو 65.6 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار بلطي صغير الحجم من 40 إلى 82 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار البوري ممتاز بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 178.8 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البوري ممتاز من 130 إلى 240 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار البوري وسط بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو بوري وسط نحو 156.1 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار بوري وسط من 100 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار القراميط بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو قراميط نحو 48 جنيهًا، بانخفاض يقدر بـ 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار القراميط من 25 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

ارتفاع أسعار الدنيس بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو دنيس نحو 339.8 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 68 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الدنيس من 160 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار السردين بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو السردين نحو 87.4 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 40 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار السردين من 60 إلى 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأسماك اليوم

انخفاض أسعار البياض وسط بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو بياض وسط نحو 116.5 جنيه، بانخفاض يقدر بـ 14 جنيهًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البياض وسط من 80 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

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