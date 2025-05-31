البنك الزراعي يمول شراء 2000 رأس ماشية لـ صغار المربين بالشرقية

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثيًا ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيدا من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيًا عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة، مؤكدًا أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميل، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف.

تمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة "هيلثي ميلك" لانتاج الألبان بقرية التلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، بحضور معالي الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والاستاذ محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.



وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة "إحلم"، تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين، لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان، والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج، بالإضافة للعائد الاجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

طلبات التمويل من صغار المزارعين والمربين الراغبين



وتابع: "كما أن هذه المبادرة أيضا تمثل تعبيرًا عن الالتزام الوطني للبنك الزراعي المصري بوضع كافة إمكانياته وقدراته للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل والتشغيل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال تشجيعهم على شراء وتربية الأبقار المحسنة وراثيًا والتي تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين بنسبة كبيرة".



وشدد أبو السعود، على حرص البنك الزراعي المصري لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة، من خلال قيام البنك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية "الهولشتاين" العشار من الخارج لصالح شركة "هيلثي ميلك"، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك في هذا الشأن، والذي يحدد دور البنك في تلقي طلبات التمويل من صغار المزارعين والمربين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وفق أبسط الإجراءات للتيسير عليهم، على أن تلتزم شركة "هيلثي ميلك" بالتأمين على رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري والتحصينات والأمصال، كما تمنح الشركة المستفيدين دورات تدريبة مجانية لضمان التربية المثالية للأبقار، لتحقيق أقصى استفادة منها،وستكون الشركة ملتزمة بتجميع وشراء الحليب من المربين يوميًا والولدات بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستفيدين.

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