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اقتصاد

خبراء: دعم المواهب والكفاءات التكنولوجية محور أساسى لجذب الاستثمارات

التكنولوجيا المالية،فيتو
التكنولوجيا المالية،فيتو

أكد خبراء التكنولوجيا المالية أن مصر ليست فقط سوق كبير للاستثمار  بل أيضا خزان ضخم للمواهب في المجالات التكنولوجية والابتكار، وقد أثبت العديد من رواد الأعمال المصريين قدرتهم على قيادة حلول ابتكارية تنافس إقليميا وعالميا مشيرين إلى  أن دعم هذه الكفاءات في مصر وخارجها هو محور أساسي لجذب الاستثمار  خلال المرحلة المقبلة.

تطور بيئة ريادة الأعمال 

قالوا خلال جلسة نقاشية صحفية  أن  بيئة ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، مع ظهور فرص ضخمة للنمو، خصوصا في القطاعات التكنولوجية والخدمات الرقمية  ورغم العثرات التي واجهها السوق، فإنها كانت بمثابة جرس إنذار بضرورة تعزيز الحوكمة، والتركيز على نماذج أعمال أكثر استدامة.

قال  خبير التكنولوجيا المالية محمد عكاشة المؤسس والشريك الإداري لاحدي الصناديق الاستثمارية ديسربتيك أن أبرز مايميز  بيئة ريادة الأعمال أنها  كفاءة رأسمالية أعلى أي الابتعاد عن الإنفاق غير الضروري والمظاهر الشكلية، والتركيز بدلا من ذلك على تحسين المنتجات التقنية وتجربة المستخدم مشيرا إلى  أن الشركات ذات المنتجات أو الخدمات خفيفة الأصول والتي يمكنها تصدير حلولها إلى أسواق إقليمية ودولية، تمثل الاتجاه الأنسب للنمو المستدام.

أضاف  أن الحفاظ على هيكل تكلفة بالجنيه المصري مقابل تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية يمنح الشركات قدرة أعلى على الصمود أمام تقلبات السوق، ويعزز من فرصها في التوسع الإقليمي والدولي، وهو ما نعتبره من العوامل الاستراتيجية لأي شركة تكنولوجية تسعى للنمو من مصر إلى العالم.

وحول الاهتمام بدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي

اشار  مالك سلطان خبير التكنولوجيا المالية  إلى وجود فعلي بدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار المتخصصة فى التكنولوجيا المالية مثل ديسربتيك تركز على بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الموجهة لقطاعات استراتيجية  أربع فئات رئيسية مثل البنية التحتية المالية والقطاعات الاستراتيجية التكنولوجية مثل التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية والابتكار والتقنيات المتقدمة مع التركيز  خلال الفترة المقبلة بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، لما له من قدرة على إحداث قفزة نوعية في كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق التأثير الاجتماعي والاقتصادي.

وحول اختيار الشركات الناشئة المستهدفة بالاستثمار فى الصناديق الاستثمارية أكد خبير التكنولوجيا المالية والشريك باحدى صناديق الاستثمار ديسربتيك يحيى أبو الوفا أن اختيار الشركات يتم بناء على تقييم شامل يشمل قوة الفريق المؤسس، حجم السوق المستهدف، إمكانيات التوسع، ووجود مؤشرات أداء واضحة ومستدامة مما يعكس القدرة  على تحفيز مضاعفة الموارد وتحقيق تأثير مضاعف في الاقتصاد الحقيقي لدعم جهود الحكومة المصرية.

تطوير الإطار التشريعي 

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أضاف  ان صناديق الاستثمار تلعب دور فاعل في دعم تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، من خلال المشاركة المستمرة في الفعاليات والحوارات المؤسسية مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين موضحا أن تقديم الابتكار بشكل استباقي واستراتيجي، بما يساهم في توجيه السياسات نحو تمكين الشركات الناشئة وخلق توازن بين تسريع الابتكار وحماية النظام المالي.

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