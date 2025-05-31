السفير المصري بالمغرب يتفقد المعرض الدولي للنسيج والموضة بالدار البيضاء

شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات بالدار البيضاء، زيارة لسفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف.

وقام السفير بجولة موسعة بين مختلف أروقة المعرض، حيث اطلع على أبرز المنتجات والابتكارات في قطاع النسيج، وعبر عن إعجابه الكبير بمستوى التنظيم وجودة المعروضات المقدمة.

يشار إلى أن المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات،، وسيستمر إلى 31 مايو الجاري، ويشهد إقبالًا واسعًا من الزوار والمهنيين وبمشاركة شركات مصرية.

وأشار السفير في تصريحات صحفية خلال المعرض الي التطور الذي يشهده قطاع النسيج والموضة بالمغرب، مؤكدًا أن المملكة باتت تضاهي كبرى الدول في هذا المجال من حيث الجودة والتنوع والابتكار.

وأكد السفير على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، والتي وصفها بالاستراتيجية والتاريخية

الإمكانات الكبيرة التي تختزنها هذه العلاقة

وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تختزنها هذه العلاقة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية، لا سيما في ظل الانفتاح الذي تعرفه الأسواق الإفريقية وما ينتج عنه من فرص جديدة للتكامل والتبادل.

وأشاد السفير بمستوى التنظيم العالي الذي طبع المعرض، مثنيًا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها مجموعة "بيراميدز" في إنجاح هذه التظاهرة الدولية، ومساهمتها في ربط الجسور بين الفاعلين الصناعيين من مختلف أنحاء العالم.

عضو الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية

من جهته قال الدكتور محمد الشريف، عضو الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية: نفخر بتنظيم الدورة العاشرة من هذا المعرض الدولي الذي أصبح حدثًا محوريًا في قطاع النسيج والموضة على المستوى الإفريقي والعالمي.

وقال ان هذه النسخة تميزت بمشاركة واسعة لشركات رائدة من دول مختلفة مما يؤكد الثقة المتزايدة في المغرب كوجهة استثمارية واستراتيجية للصناعات الإبداعية.

وأضاف الشريف أن المعرض يشكل منصة حيوية للتعريف بالمنتجات وعقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المغربية والأجنبية، مما يساهم في توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي تعزز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

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