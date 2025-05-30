7 مستندات حضرها واحصل على تمويل المشروعات من البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مستندات الحصول علي تمويل المشروعات الصناعية المتعددة من فروع البنك.

وقال مسئولو البنك الزراعي إنها سبعة مستندات أساسية تشملها القائمة في تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

1-أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

2-دراسة جدوي للمشروع.

3-مستخرج حديث من السجل التجاري.

4-البطاقة الضريبية

5-شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

6-أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

7-بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

ومن جانب آخر تفقد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، سير الأعمال النهائية بمقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على مدى جاهزية المبنى الذي يضم مقرًا إداريًا وفرعًا للبنك، تمهيدًا للإعلان عن افتتاحه بشكل رسمي قريبًا.

الموقف النهائي للأعمال الجارية بالمبنى

وخلال الجولة التي رافقه خلالها كل من سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، اطلع رئيس البنك على شرح تفصيلي من مسئولي القطاع الهندسي حول الموقف النهائي للأعمال الجارية بالمبنى، ومدى جاهزيته لبدء العمل فيه بشكل كامل، سواء فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية، أو المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى الذي يمثل نقلة نوعية إداريًا وتقنيًا تسهم في تطوير أداء البنك وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائه

وعقب الجولة، عقد أعضاء الإدارة التنفيذية اجتماعا مع بعض مسئولي القطاعات بالبنك لمناقشة عدد من الموضوعات حول خطط البنك المستقبلية، لتعزيز دوره في القطاع المصرفي، لتلبية احتياجات كافة عملائه في مختلف القطاعات، حيث يعد هذا الاجتماع هو أولى الاجتماعات التي يحتضنها مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتأكيد جاهزية المقر لمباشرة أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من العاصمة الإدارية.

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