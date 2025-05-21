مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة المهارات الفنية بإدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال"، وذلك صباح يوم الأحد المقبل، بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



تأتي هذه الورشة في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال ريادة الأعمال، وتطوير النماذج الابتكارية للمشروعات الناشئة، حيث تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في بناء وتطوير نماذج أعمال فعَّالة.



تقدم الورشة الدكتورة هبة العشري؛ مدير مركز ريادة الأعمال بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تسلط الورشة الضوء على عدة محاور أهمها الفرق بين الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي والأعمال المُمكَّنة بالذكاء الاصطناعي، وأيضًا نموذج الذكاء الاصطناعي (AI Model Canvas)، بالإضافة إلى عرض أفضل نموذج عمل أولي قابل للتطبيق (Minimum Viable Business - MVB).

كما ستتحدث عن (Vibe Coding).

وسيقدم الورشة أيضًا المهندس يوسف الرفاعي؛ استشاري ومدرب ذكاء اصطناعي بشركة (Meska AI)، وسيتناول نموذج تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كيفية إنشاء النموذج الأولي القابل للتطبيق (MVP).



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