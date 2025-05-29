هل تواجه مصر أزمة بأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى؟.. شعبة القصابين: السعر العادل للكيلو 550 جنيهًا.. شيخ الجزارين يستنكر استيراد الخروف الروماني.. ويوضح أبرز الفروق بين أنواع الخرفان

أسعار الأضاحي في الأسواق، أيام معدودات ويحل عيد الأضحى المبارك، الموسم الرئيسي للحوم في مصر، التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق قبل بداية الموسم، مما أثار قلقًا بالغًا من استمرار موجة الارتفاعات خلال العيد، فما هي توقعات خبراء اللحوم عن الموسم وحركة المبيعات؟

أسعار الأضاحي 2025

انخفاض الإقبال على شراء اللحوم خلال العيد

في البداية؛ توقع طارق سلامة شيخ الجزارين، انخفاض الإقبال على شراء اللحوم خلال العيد، قائلًا: «أتوقع أن تكون حركة السوق ومبيعات العيد منخفضة نظرًا لغلاء أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، وأن أكثر ما يتمناه الجزارون هو انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق».

طارق سلامة شيخ الجزارين

مبيعات عيد الأضحى انخفضت على مدار 3 مواسم سابقة

وأضاف أن مبيعات عيد الأضحى انخفضت على مدار 3 مواسم سابقة، لأن «كيلو اللحمة أصبح غالي جدًا على المواطنين»، وحتى في الأضاحي فإن الإقبال سيكون على شراء أضحية الخرفان والجديان مقابل تراجع العجول مثلما حدث في المواسم السابقة.

أسعار الأضاحي 2025

السوق المصري لم يكن بحاجة إلى «خروف خواجة جديد»

واستنكر «سلامة» استيراد الخروف الروماني وبيعه بأغلى من البلدي، موضحًا أن السوق المصري لم يكن بحاجة إلى «خروف خواجة جديد يستورد بالدولار»، خاصة مع وجود أنواع من الخرفان أفضل من المستورد، مثل البرقي والبلدي.

أسعار الأضاحي 2025

أفضل أنواع الخرفان في السوق المحلي هو الصحراوي

وأوضح أن أفضل أنواع الخرفان في السوق المحلي هو الصحراوي، يوجد منه نوعان الدرناوي أو ما يطلق عليه البرقي الحر، والخروف الهلبي الذي يشبه البلدي ويقل في السعر عن البرقي من 5 إلى 10 جنيهات، وهناك من يبيع الهلبي على أنه برقي حر وهذا نوع من الغش.

أسعار الأضاحي 2025

الفرق بين أنواع الخرفان

وتابع: كما يوجد خرفان رحماني التي تتميز بكثافة الصوف وليتها صغيرة مثل البرقي والهلبي، إضافة إلى الخرفان البلدي في محافظات الصعيد التي تتميز بأنها سمينة وليتها كبيرة، مضيفًا أن «الخروف البحراوي» أفضل أنواع البلدي ويتميز بأن ليته متوسطة ووزنه قابل للزيادة مع تغذيته جيدًا قبل ذبحه.

اسعار الأضاحي 2025

مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم

ومن جهته؛ قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال مواسم عيد الأضحى السابقة؛ بل الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في منافذ الوزارات، إذ استوردت الحكومة لحوم من الصومال وجيبوتي والسودان وقامت بطرحها في المجمعات الإستهلاكية بسعر 285 جنيهًا.

اسعار اللحمه اليوم

تأثير حالة الركود في القطاع على توافر اللحوم

وتوقع «عبدالباسط» عدم حدوث أزمة في سوق اللحوم خلال الموسم، خاصة مع استيراد المستوردين كميات كبيرة من الماشية لتغطية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى، فضلًا عن تأثير حالة الركود في القطاع على توافر اللحوم.

اسعار اللحمه اليوم

أسعار اللحوم في الأسواق

وتابع: اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضاني بـ 450 جنيهًا، أما في السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهم ليسوا مقياسًا للسوق، لأن محلات «الهايبر ماركت» تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل الذين يستطيعون شراء اللحوم بأي سعر.

اسعار اللحمه اليوم

السعر العادل لبيع كيلو اللحم البلدي هو 550 جنيهًا

وقال إن السعر العادل لبيع كيلو اللحم البلدي هو 550 جنيهًا، وهو السعر الذي يغطي تكلفة استمرار فتح المحل، ويمكن الجزار من دفع الرسوم والخدمات والأجور، لكن الجزارين في المحال التجارية بالمناطق الشعبية لا تستطيع البيع بهذا السعر، نظرًا لانخفاض دخول المواطنين في هذه المناطق، ولذلك بدأت بعض محال الجزارة في الخروج من المنظومة مع عدم الحصول على هامش ربح يمكنها من الاستمرارية، ومع عدم وجود قوة شرائية.

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