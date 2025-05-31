ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته لـ سعر الدولار فى 2026

توقعات بتراجع الدولار الأمريكى من حيث القيمة، وذلك خلال العام المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه بنك «ستاندرد تشارترد» اليوم السبت فى مذكرة له.

وقال إن السبب الذي يؤدي إلى تراجع الدولار هو سياسيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتى أدت إلى زيادة عبء الدين فى الولايات المتحدة دون أن تسهم فى تحفيز الاقتصاد.

ديوان الحكومة الأمريكية

وكشف البنك فى مذكرة بحثية له اليوم، إلى أن ديون الحكومة الأميركية، إلى جانب المبالغ المستحقة للمستثمرين الأجانب، ارتفعت بشكل متزامن في السنوات الأخيرة، ما يعرّض الدولار وسندات الخزانة الأميركية لمخاطر فقدان الثقة من جانب المستثمرين الأجانب مع تزايد تأثير الاقتراض بشكل واضح على المدى الطويل.

العجز في الموازنة الأمريكية

وذكر ستيف إنجلندر، رئيس قسم أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشر في البنك، أن اتساع العجز في الموازنة الأمريكية يقلّص الادخار الوطني ويرفع الحاجة إلى الادخار الأجنبي، وهو ما ينعكس في زيادة العجز في الحساب الجاري، موضحًا أن الحفاظ على هذا العجز المرتفع قد يصبح أمرًا بالغ الصعوبة في الأشهر المقبلة إذا لم تنجح سياسات ترمب في تعزيز النمو، وفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم.

قال إنجلندر: "إذا تباطأ أداء الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن المخاطر الهبوطية التي تواجه الدولار تزداد كلما ارتفع حجم الالتزامات الخارجية".

ورجّح أن يزداد قلق الدائنين الأجانب بشأن استدامة الدين إذا لم تنجح الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية في تحفيز النمو، مضيفًا أن هذا القلق "سيظهر على الأرجح في صورة علاوات مخاطر، سواء من خلال ارتفاع أسعار الفائدة أو ضعف الدولار".

الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى

تعرّض الدولار وسندات الخزانة بالفعل لضغوط نتيجة الرسوم الجمركية العدائية التي فرضها ترمب، وما رافقها من ارتباك في التنفيذ، مما دفع بعض المستثمرين إلى التشكيك في استقرار الأصول الأميركية. وعلى الرغم من إظهار ترمب استعداده للتفاوض بشأن السياسات التجارية، فإن تركيز المستثمرين بدأ يتحول نحو المسائل المالية العامة وحجم الدين الجديد الناجم عن مشروع قانون الضرائب الذي تصل قيمته إلى تريليونات الدولارات.

الأصول الأمريكية الآمنة

قال البنك إن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في التخلي الكامل عن الأصول الأميركية الآمنة، منتظرين ليروا ما إذا كانت سياسات ترمب ستحقق نموًا اقتصاديًا.

ووفقًا لإنجلندر، فإن مشروع القانون الضريبي قد يقدّم دفعة للاقتصاد خلال العام الحالي إذا تم إقراره، غير أن هذا الأثر قد يتلاشى بحلول منتصف 2026 أو 2027، لتعود المخاوف المتعلقة بالتأثيرات طويلة الأجل على النمو والدين إلى الواجهة.

توقع إنجلندر أن يكون المستثمرون متحفظين بشأن زيادة انكشافهم على الدولار في حال ظلت السياسات التجارية متقلبة، وهو ما قد يؤدي إلى تحرك بارز في قيمة الدولار. وأضاف أن تحسن آفاق النمو في الصين وأوروبا قد يزيد من ضغوط البيع على الدولار.

السياسة النقدية الأمريكية

ولفت إلى أن فعالية أي تيسير في السياسة النقدية من قبل "الفيدرالي" قد تكون محدودة؛ إذ إن انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل قد لا يمتد إلى السندات طويلة الأجل، إذا رأى المستثمرون أن الزيادة المعتادة في العجز خلال فترات الركود تعزز مسارًا غير مستدام للدين.

وأوضح أن الولايات المتحدة قد لا تواجه خطر الإفلاس طالما أن الحكومة تستطيع إصدار ديون مقوّمة بالدولار، لكنه حذّر من أن التخلف الفعلي عن السداد عبر مخاطر التضخم قد يتحول إلى خطر ملموس.

اختتم بالقول: "إذا لم يتم كبح مسار الدين، فقد تصبح شروط الاقتراض أكثر تكلفة تدريجيًا، مع ارتفاع علاوات المخاطر، مما يزيد تكلفة الاقتراض على القطاعين العام والخاص".

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