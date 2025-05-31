غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

يشتكي بعض المواطنين خلال موسم عيد الأضحى من انخفاض وزن الأضحية مقارنة بالوزن المتفق عليه مع البائع؛ وعليه يدخل المواطن في حالة من الشك بأنه وقع ضحية وتعرض لعمليات «غش الأضحية»، فهل يوجد أسباب أخرى تؤدي إلى انخفاض وزن الأضحية بعيدًا عن أساليب غش الأضاحي؟

هناك أسباب تؤدي إلى انخفاض وزن الأضحية بعيدًا عن أساليب الغش

قال طارق سلامة شيخ الجزارين، إن هناك أسبابا تؤدي إلى انخفاض وزن الأضحية بعيدًا عن أساليب الغش في الأضاحي التي يلجأ إليها البعض من معدومي الضمير.

انخفاض وزن الأضحية لغز لا يعرفه إلا الجزارين

وأضاف «سلامة» لـ «فيتو» أن «انخفاض وزن الأضحية لغز لا يعرفه إلا الجزارين، وأسبابه يستطيع الجزار تحديدها، إذ كان جزارًا حقيقيًا».

الجزار يقوم برحلة تسوق لاختيار أفضل الأضاحي

وعن هذه الأسباب، أوضح شيخ الجزارين أن الجزار مع دخول موسم الأضاحي؛ يقوم بالذهاب إلى المحافظات والأسواق الشهيرة «للتسوق واختيار البهائم»، فيذهب الجزار إلى الصعيد ومرسى مطروح وأي محافظة أخرى لانتقاء أفضل الأنواع والتي تكون فيها جميع مواصفات الأضحية الشرعية.

البهائم تعرض للبيع بعد تغذيتها جيدًا

وتابع: أن الجزارين يشترون البهائم من البائع، الذي يعرضها للبيع بعد إطعامها حتى تكون بكامل نشاطها وقوية وتتحمل وقت عرضها للبيع، أي أن العجل أو الخروف يعرض للبيع «أكل شارب وليس صائم»، وعليه عندما يوزن الخروف أو العجل يكون وزنه زائد بسبب الوجبة التي تناولها وكمية المياه التي شربها.

وزن الخروف زيادة 5 كيلوات بعد كل وجبة

وأشار إلى أن الوجبة التي يتناولها الخروف قبل عرضه للبيع، كفيلة بأن يزيد وزن الخروف على الميزان نحو 5 كيلوات على الأقل، والأمر نفسه ينطبق على العجول ولكن بأوزان أعلى.

أسباب انخفاض أوزان الأضاحي بعد الشراء

وقال إنه بالحديث عن أسباب انخفاض وزن الأضحية بعد الشراء؛ هو عند تحميل الخرفان والعجول من محافظة إلى أخرى؛ فإن ذلك يؤدي إلى فقدان البهائم جزء من وزنها، خاصة عندما تبدأ في تغيير مكانها الذي اعتادت عليه، وتأثرها بالسفر وطرق تحميلها حتى وصولها، إضافة إلى أنها تهضم الطعام الذي تناولته وبالتالي تفقد الوزن الزيادة.

طارق سلامة شيخ الجزارين

العجل يخسر 35 كيلو من وزنه خلال نقله من الصعيد

وتابع شيخ الجزارين؛ قائلًا: «الخروف بيخس من 5 إلى 6 كيلوات على الأقل، ولن يصدق الزبون أن العجل بيخس من 30 إلى 35 كيلو خلال عملية نقلة من الصعيد إلى القاهرة، وهو أمر ليس له علاقة بعملية غش الأضحية».

التسوق واختيار الأضاحي قبل بيعها بوقت كافي

وأضاف أن لذلك فإن الجزارين يقومون بالتسوق واختيار الأضاحي بوقت كافي حتى يستطيعون نقل البهائم، وإعادة تغذيتها وإطعامها حتى تستعيد وزنها قبل إعطائها للزبون، وإلا سيتعرض الجزار لخسارة كبيرة جدًا، إذا سيؤدي إلى انخفاض سعر الأضحية مقارنة بتكلفة شرائها.

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