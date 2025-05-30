حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة وسرقتها في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء توصيلها وسرقة متعلقاتها 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من سيدة تتهم سائق بالتحرش بها وسرقة متعلقاتها أثناء توصيلها إلى أحد الأماكن بمنطقة مدينة نصر.



على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن السائق استغل ركوب السيدة معه ثم حاول التحرش بها لفظيا فرفضت ونهرته فقام بسرقة متعلقاتها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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