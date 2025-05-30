حصل عليها من خطيبها، القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات عارية لزميلته بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على بلوجر شهير لنشره فيديوهات عارية لزميلته وهي بلوجر شهيرة حصل عليها من خطيبها بـ مدينة 6 أكتوبر.



بلوجر ينشر فيديوهات عارية لبلوجر شهيرة بأكتوبر

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث، بلاغا من محام وكيلا عن بلوجر شهيرة “أمل.أ” لتضررها من “عمرو.ل”، لنشره مقاطع فيديو خاصة بها وهي شبه عارية على "فيس بوك"، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم نشر فيديوهات عارية للمجنى عليها عقب حصوله عليها من خطيبها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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