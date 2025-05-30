أخبار الفن اليوم: أمينة خليل تحتفل بزفافها.. آية سماحة تعتذر لمشيرة إسماعيل بعد الإساءة إليها.. تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة.. عمرو دياب يعود للتلحين بألبومه الجديد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

احتفلت الفنانة أمينة خليل بزفافها اليوم على المصور أحمد زعتر في حفل يجمع أسرتها وأصدقائها المقربين بالوسط الفني.

وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق وكذلك زوجها المصور أحمد زعتر الذي تألق ببدلة تجمع اللونين الأبيض والأسود في جلسة تصوير أولى ضمن احتفالات زفافها وسط الحدائق.

كشف الفنان تامر عاشور عن برومو أغنيته مع أصالة "كلام فارغ" من أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد” والذي من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أصالة الجديدة كلام فارغ من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

قالت الفنانة حنان مطاوع: إنها مرت بظروف صعبة خلال طفولتها التي قضت معظمها في العراق، حيث تعرضت للعديد من المشكلات بسبب حديثها باللهجة المصرية، مما أثر على حياتها.

وأضافت في تصريحاتها: "أنها مرت بفترة صعبة خلال فترة مرض والدها كرم مطاوع، متابعة: كنت أول مرة أشوف حد بيخلص قدامي كان كبيري وعقله يقود أمه، لونه وجسمه وحجمه اختلف، كانت تجربة صعبة ويوم عيد ميلاده جبت له تورته في المستشفى وكان هو شبه امتنع عن الأكل.

زارت آية سماحة على الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمَّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني.

وقابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس.

وجاءت الزيارة بمبادرة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للم الشمل، وبحضور الفنان كريم فهمي كصديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.

طرح النجم تامر حسني الجمهور، أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا ميعاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

قال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا ميعاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرًا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن علي حضور حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر المقام حاليا، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما.

وحضر حفل زفاف أمينة خليل كل من؛ يسرا وهالة صدقي ونجلاء بدر ودرة وزوجها والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم من نجمات الفن.

حرص الدي جي الألماني آدم بورت، على التجول في الشوارع المصرية، وذلك قبل حفله المنتظر بالعاصمة الإدارية.

وقام “بورت” بالتعرف على الهوايات المفضلة لدى المصريين، حيث إنه لعب طاولة، وكان مرتديا تيشرت المنتخب الوطني، وحرص على التقاط الصور التذكارية برفقة الجمهور.

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، بعد موسم عيد الأضحى 2025.

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي.

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة عمرو دياب من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت.

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