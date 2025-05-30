تامر عاشور يكشف عن أغنيته مع أصالة في ألبومها الجديد (فيديو)

كشف الفنان تامر عاشور عن برومو أغنيته مع أصالة "كلام فارغ" من أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد” والذي من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أصالة مع تامر عاشور

أغنية أصالة الجديدة كلام فارغ من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

وينتظر الجمهور ألبوم النجمة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد من صناع المزيكا، منهم محمود عليم، منه القيعي، كلازا، مصطفى حدوته، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد. كما تضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل

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