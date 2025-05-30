يسرا ودرة وهالة صدقي، نجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر (صور)

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن علي حضور حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر المقام حاليا، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما.

حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

وحضر حفل زفاف أمينة خليل كل من؛ يسرا وهالة صدقي ونجلاء بدر ودرة وزوجها والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم من نجمات الفن.

وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق وكذلك زوجها المصور أحمد زعتر الذي تألق ببدلة تجمع اللونين الأبيض والأسود في جلسة تصوير أولى ضمن احتفالات زفافها وسط الحدائق.

و في سياق آخر، احتفلت الفنانة أمينة خليل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان، عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، حيث كرمت ضمن حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي”.

ونشرت بعدها صورة بدرع التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجهت الشكر للجمهور الذي صوت لها للحصول على تلك التكريم.

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