اليوم، أمينة خليل تحتفل بعقد قرانها على مصور سينمائي

تحتفل الفنانة أمينة خليل اليوم الخميس بعقد قرانها على أحد المصورين، في حفل يجمع أسرتها وأصدقاءها المقربين داخل منزلها.

زفاف أمينة خليل

وعملت فيتو أن حفل زفاف أمينة خليل سيكون غدا الجمعة،بحضور جميع زملائها بالوسط الفني.

في سياق آخر.. احتفلت الفنانة أمينة خليل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان، عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، حيث كرمت ضمن حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي”.

ونشرت بعدها صورة بدرع التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجهت الشكر للجمهور الذي صوت لها للحصول على تلك التكريم.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لـ أمينة خليل بعد شائعة زواجها التي انتشرت مؤخرًا، حيث نشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تؤكد احتفالها بليلة الحنة، استعدادا لزواجها من أحد المصورين السينمائيين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عدة صورة للفنانة أمينة خليل، أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 برفقة المصور أحمد زعتر، الأمر الذي أثار تسأولات الجمهور حول وجود علاقة بينهما.

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